Millî Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen AR-GE çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilk yerli solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretildi. Bu başarıyı gece gündüz çalışarak elde ettiklerini belirten lisenin müdürü Mahmut Birol Gezer “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli ve millî projesi doğrultusunda ‘Biz bize yeteriz’ dedik. Ardından yaklaşık 20 gün içinde üç ventilatör cihazı ürettik. Sağlık Bakanlığından gerekli izin alındıktan sonra cihazın seri üretimini başlatacağız” diye konuştu. Gezer, temassız ateş ölçer cihazı da yaptıklarını kaydetti.
İlk solunum cihazı meslek lisesinden
17.04.2020 - 02:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gece gündüz çalışan öğretmenler üç adet solunum cihazı üretti. Sağlık Bakanlığının onayının ardından cihazların seri üretimine başlanacak.
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697165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697165.aspx
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