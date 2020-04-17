Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’dan özel uçakla Trabzon'a getirilen aralarında birde bebeğin bulunduğu 180 kişi, havalimanında yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğinde 9 otobüs ile Rize’ye getirildi. Getirilen vatandaşlar, KYK Rize Devlet Hatun Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Yurda girişte sağlık kontrolünden geçirilen kişiler, odalarına yerleştirildi. Polis, ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de hazır bulundu.