Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Korkut ilçesi Yolgözler köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı bildirildi.