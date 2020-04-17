Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Korkut ilçesi Yolgözler köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı bildirildi.
Muş’ta bir köy daha karantinaya alındı
17.04.2020 - 09:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün daha karantinaya alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : muş,
697225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697225.aspx
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