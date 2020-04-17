Kalp yetmezliği sebebiyle geçtiğimiz günlerde Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 72 yaşındaki Huriye Heper’e yapılan testlerde korona virüs teşhisi konulmuştu. Bu gelişme üzerine Huriye Heper’in oğlu Hamit Heper, sosyal medya hesabından, annelerinin yoğun bakımda tutulduğunu, korona virüsünün muhtemelen hastaneden bulaşmış olabileceğini belirterek, kendilerinin de karantina altında tutulduğu bilgisini paylaştı. 72 yaşındaki yaşlı kadın bu sabah hayatını kaybetti. Bununla birlikte Erdek’te korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden ilk hasta Huriye Heper oldu.
Erdek'te ilk korona virüs ölümü
17.04.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde korona virüs tedavisi gören yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,
697255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697255.aspx
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