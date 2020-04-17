Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş yeri sahibi ile birlikte kahvede bulunan 20 kişi Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanmak üzere karakola götürüldü. Yakalananlara ilgili madde uyarınca her bir kişiye 3 bin 180 TL tutarında idari para cezası işlemi uygulandı. Yasağa rağmen faaliyet gösteren kıraathane ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

SULTANBEYLİ’DE KAÇAK MASKE İMALATHANESİNE BASKIN

İkinci operasyon Sultanbeyli’de gerçekleştirildi. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında denetimlerine ara vermeden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde bir tekstil atölyesine baskın düzenledi. Gazi Mahallesinde bulunan bir işyerinde kaçak maske üretimi yapıldığı bilgisi alan polis, zabıta ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adreste yapılan aramalarda, satışa ve kullanıma hazır 76 bin adet kaçak maske ele geçirildi.