Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Silivri’de sahiller boş kaldı. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin etkisinin gözüktüğü Semizkum Sahili ıssız kalırken gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu.
Silivri’de kartpostallık gün batımı
17.04.2020 - 21:27 | Son Güncelleme: 17.04.2020 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Silivri’de gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Silivri,gün batımı,
697391 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697391.aspx
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