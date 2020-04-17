Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Silivri’de sahiller boş kaldı. Korona virüsüne karşı alınan önlemlerin etkisinin gözüktüğü Semizkum Sahili ıssız kalırken gün batımı ile kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu.