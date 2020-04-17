Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gamze Pala'nın önceki gece hayatını kaybettiği saat olan 22:10'da gerçekleştirilen tepkide vatandaşlar pencere ve balkonlarından sesler çıkardı. Vatandaşlar tepkilerini, metal aletlere vurarak, alkış, ıslık ve ışıkları yanıp söndürerek gösterdiler.