C.Y'nin kullandığı 55 LK 983 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisindeki yan yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Baştan'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak kara yoluna düşen Baştan'a, daha sonra sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir minibüs de çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Serkan Baştan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü C.Y. ise Tekkeköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Art arda iki aracın çarptığı genç hayatını kaybetti
18.04.2020 - 01:17 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, art arda 2 aracın çarptığı 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,samsun kaza,trafik kazası,
697416 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697416.aspx
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