Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan bir markete gece yarısı yüzleri maskeli iki kişi tarafından EYP atıldı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, marketin bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. EYP'nin patlaması sonucu marketin camları kırıldı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı
18.04.2020 - 02:47 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : arnavutköy,eyp,
697420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697420.aspx
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