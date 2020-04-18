Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 il valiliğine gönderilen talimatla, dün 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma sıkı denetimler gerçekleştirdi. Market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları gibi yerlerde sosyal mesafe kuralı, maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimler en üst seviyede yapıldı. Saat 21.00 itibarıyla kapalı olması gereken market gibi iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içinde bulunan alışveriş alanları da kontrol edildi. Alınan kararlara uymayan iş yerlerine ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verildi.

FIRINCILAR YASAĞA HAZIR

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bugün ve pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca fırıncılar, ekmekleri araçlarla mahalleleri gezerek dağıtacak. İstanbul Arnavutköy’deki bir fırının çalışanı olan Gıda Mühendisi Hatice Akkan “Mobil araçlarımızla mahallelere giderek, vatandaşlarımızın evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yine vatandaşlarımız işletmemizden istedikleri ekmek adedi kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar” dedi.

YÜZLERCE METRE KUYRUK

Faturalarını ödemeyi genelde son güne bırakan vatandaşlarımız, acil ihtiyaçların karşılanmasını da son güne bıraktı. Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki memba suyu tesislerine damacanalarıyla akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Vatandaşlar su doldurmak için saatlerce sıra bekledi. Kimi 10 litrelik bidonlara 1-2 haftalık suyunu doldururken, kimi ise 20 litrelik damacanalar ile aylık suyunu temin etti. Yine Bursa’da sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu. İHA