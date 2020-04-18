Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Gün içerisinde çok sayıda otomobilin geçiş yaptığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de sokağa çıkma kısıtlamasıyla adeta boş kaldı. Köprüden çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü drone ile havadan görüntülendi.