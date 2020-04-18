Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta 14 Nisan 2020’de 5 yıldır ayrı olduğu eski eşi Recep Y.(50) tarafından bir kulübede 4 saat boyunca darp edilen Semiye Eylence, yaşadıklarının ardından eşi Recep Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Eylence, olay günü kaçırıldığını öne sürdüğü aracı kullanan ve eşine yardım eden şahıs hakkında da avukatı aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

“Zorla araca bindirildi 1 kişi de yardım etti”

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda 14 Nisan 2020’de Semine Eylence’nin işe gitmek için evden çıktığı ve bir araca eski eşi tarafından zorla bindirildiği, 1 kişinin de şüpheliye yardım ettiği anlatıldı.

4 suçtan cezalandırılması talep edildi

Semine Eylence’nin saatlerce darp edildiğinin de ifade edildiği dilekçede, mağdur kadına psikolojik ve cinsel şiddet uygulandığı aktarıldı. Suç duyurusu dilekçesinde Recep Y.’nin tutuklandığı belirtilirken, yardım ettiği öne sürülen şahsın firar ettiği açıklandı. Recep Y.’nin ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘cebir’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından cezalandırılmasının talep edildiği dilekçede, yardım eden şahsın da tespit edilip aynı suçlardan cezalandırılması istendi.

“3 yıl önce de aynısını yapmıştı serbest kaldı”

Semiye Eylence 4 saat boyunca eski eşi tarafından yaşadığı dehşeti sosyal medyadan anlatmıştı. Eylence zorla arabaya bindirildiğini söylediği videoda “Eski eşim beni dövdü. Resmi olarak boşandım. 3 yıl önce de aynı şeyi yapmıştı. İfadesi alınıp serbest bırakılmıştı. Beni kulübe gibi bir yere götürdü orada beni rehin tuttu. Saat 7’den 11’e kadar beni dövdü” dedi.

“Bütün yetkililerden yardım istiyorum”

Eşinin silah ile kendisini tehdit ettiğini de videoda anlatan Eylence, "Mermi doldurdu, bıçak çekti seni öldüreceğim diye. Şoföre de çok yalvardım yardım etmedi. Bütün yetkililerden yardım istiyorum” şeklinde konuştu.

Semiye Eylence’nin sosyal medyadan yayınladığı görüntülerin ardından eski eşi Recep Y., Başakşehir’de bir konteynerde kuru sıkı tabanca ile yakalanmıştı. Recep Y. sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.