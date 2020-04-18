Giresun’u Dereli ilçesi üzerinden Şebinkarahisar ve Sivas'a bağlayan karayolunun Tamdere (Yavuzkemal ile Kümbet yol ayrımı) mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle karayolunun bir şeridi hasar gördü. Heyelan nedeniyle hasar gören karayolunda güvenlik önlemleri alan ekipler trafiği tek şerit üzerinden devam ettiriyor. Heyelanın meydana geldiği noktada bir adet elektrik direğinin yıkılması nedeniyle bölgede 3 adet trafoya enerji akışı kesildi. Karayolunun ve enerji hatlarının onarımı için çalışmalar başlatıldı.
Giresun-Sivas karayolunda heyelan
18.04.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’un Dereli ilçesinde karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şerit üzerinden sağlanıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun,Sivas,heyelan,karayolu,
697533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697533.aspx
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