Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Davutlar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet G. yönetimindeki 09 JH 262 plakalı otomobili ile Yaşatan Sitesi’nden caddeye çıkmak isterken, Murat Y. yönetimindeki 09 AAN 955 plakalı otomobile çarptı. Olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Y. tedavisi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kimlik kontrolü yapan polis ekipleri Mehmet G.’nin 65 yaş üstü olduğunu tespit etti. Mehmet G.'ye “Sokağa çıkma kısıtlamasına uymama” suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.