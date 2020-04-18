Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi’nin çevresi korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi. Sokağa çıkma yasağının olduğu İstanbul’da dezenfekte işlemleri ise devam ediyor.

Özel kıyafetler giyen görevliler, tarihi Galata Kulesi’nin her köşesini ilaçlayarak dezenfekte etti.