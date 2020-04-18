Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan havayoluyla Adana’ya getirilen 180 kişi havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek kent içerisindeki KYK yurtlarına götürüldü. Burada karantinaya alınan kişiler 14 gün boyunca misafir edilecek.