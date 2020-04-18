Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan havayoluyla Adana’ya getirilen 180 kişi havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek kent içerisindeki KYK yurtlarına götürüldü. Burada karantinaya alınan kişiler 14 gün boyunca misafir edilecek.
Suudi Arabistan'dan getirilen 171 kişi Adana'da karantinaya alındı
18.04.2020 - 16:11 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye getirilen 171 kişi Adana’da karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suudi Arabistan,Adana,karantina,koronavirüs,
697568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697568.aspx
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