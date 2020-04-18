Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan Yunus A. (17) henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı ayağını çapa makinesine kaptırdı. Talihsiz olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Korkunç! Ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti
18.04.2020 - 17:55 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da ayağını çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : malatya,makina,genç,story_,
697599 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697599.aspx
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