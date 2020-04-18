Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden N.K. (47), korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.