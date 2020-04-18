Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden N.K. (47), korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
47 yaşındaki kadın korona virüsten hayatını kaybetti
18.04.2020 - 18:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da korona virüs nedeniyle 47 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,ölüm,kadın,story_,
697601 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697601.aspx
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