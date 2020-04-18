Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gelen 4 yaşındaki Emine Burcu Eroğlu, 5 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yendi. Annesiyle birlikte hastaneden taburcu olan Emine Burcu Eroğlu, evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalacak.
Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki çocuk koronavirüsü yendi
18.04.2020 - 18:19 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta koronavirüs (Covid-19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : maraş,çocuk,korona,tedavi,story_,
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