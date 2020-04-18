Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı dün saat 24.00 itibari ile uygulanmaya başlandı. Pazar akşamı saat 24.00'de sona erecek olan kısıtlama nedeniyle İstanbul sokakları sessizliğe büründü. İstanbul'un boş kalmış sokakları fotoğraf karelerine yansıdı.
İstanbul sokakları boş kaldı!
18.04.2020 - 18:33 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından İstanbul sokakları sessizliğe büründü.
Kaynak: İHA
Etiketler : korona,istanbul,sokak,
697612 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697612.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER