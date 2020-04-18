Olay, Espiye ilçesi Yeniköy Pangal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aslan tarlasına hayvan gübresini ilkel teleferikle taşıdığı sırada vagonun teli koptu. Hızla sürüklenen vagon Mustafa Aslan’ın 5 yaşındaki kızı Revzagül Aslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Revzagül Aslan, Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Teleferiğin telinin kopması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu öldü
18.04.2020 - 20:39 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Espiye ilçesinde ilkel teleferiğin telinin kopması sonucu 5 yaşındaki kız çocuğu öldü.
Kaynak: İHA
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