Olay, Espiye ilçesi Yeniköy Pangal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Aslan tarlasına hayvan gübresini ilkel teleferikle taşıdığı sırada vagonun teli koptu. Hızla sürüklenen vagon Mustafa Aslan’ın 5 yaşındaki kızı Revzagül Aslan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Revzagül Aslan, Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.