Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta hafta sonunu kapsayan 19 Nisan saat 24.00’de sona erecek 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın başladığı ilk gün Adana’da sokak ve caddelerdeki sessizlik dikkat çekti. Adanalılar yasağa uyarak akşam saatlerinde de dışarı çıkmadı. Yasak nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar akşam drone ile görüntülendi. Tarihi Taşköprü, Orta Doğu ve Balkanların en büyük camilerinden olan Merkez Camii ve yoğunluğun neredeyse hiç azalmadığı D-400 karayolunun sessiz kalması dikkat çekti. Öte yandan evde kalan vatandaşların evlerinin lambaları ve sokaklardaki lambalar havadan kenti ışıl ışıl gösterdi.