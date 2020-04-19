Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kozan'da incir fidanları çalınan vatandaş, tarlaya hırsızlar için not bıraktı. Tarla sahibi, “Bu fidanları çalan hırsız. Seni mutlaka yakalayacağım. Ve jandarmaya teslim edeceğim. Seni nasıl yakalayacağımız da bırak bizde kalsın. Kiminle dans ettiğini gör o zaman. Fotokapan sağolsun” notunu tarlasının ortasına astı.