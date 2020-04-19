Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Korona virüs salgını (Covid-19) ile mücadele çerçevesinde yayılımı engellemek için getirilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında site sakinlerinin canı sıkıldığı için balkonuna tesisat kuran 'Ankaralı Coşkun' mahlaslı Coşkun Direk, komşularına konser verdi. Ankara'nın Bağları şarkısıyla bilinen ünlü sanatçı, komşularına yeni yazdığı "Korona" isimli oyun havasını da seslendirdi. Site sakinleri, yaklaşık bir saat süren konser sırasında balkonlarında oynayarak doyasıya eğlendi.

Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Ankaralı Coşkun, salgın döneminin çabuk atlatılacağını kaydederek, "Türkiye'miz bir bütündür biz de bu bütünün parçasıyız. Devletimiz başımızda olduğu sürece, devlet büyüklerimizin de yardımıyla hepimiz el ele verip Allah'ın izniyle bu süreç geçince kükreyeceğiz. Biz de halk olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Buradaki mahalle sakinleri baktım ki bunalımdalar, 'bu bunalımı nasıl atarız' diye düşündüm. İnsanlarda bu konuya duyarlı oldular. Bizde dedik ki, 'evimizin balkonundan insanları eğlendirelim' o yüzden böyle bir konu geçti aklımdan" ifadelerini kullandı.



Ankara'nın Bağları şarkısının dünya üzerinde ulaşılması güç bir rekora imza attığını ve salgın dolayısıyla “Korona” isimli bir şarkı daha yazdığını ifade eden Ankaralı Coşkun, "Bu sadece benim emeğimle değil, dinleyicilerimizin emeği ve katkısı büyüktür. Baktık ki bu korona bayağıdır dilde geziyor. Babama dedim ki, 'böyle böyle bir durum var' babam da aynı zamanda söz yazarıdır. Babam bana birkaç cümle sundu. Ben de üzerini tamamladım. Böyle bir şey çıktı" dedi.

Şarkısında aşı araştırması yapan bilim adamlarına ve korona virüs ile mücadelede yoğun emeği olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tüm sağlık çalışanlarına değinen Ankaralı Coşkun, 'korona' isimli şarkısında vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunmayı da ihmal etmedi.