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MSB: Irak kuzeyinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
19.04.2020 - 10:28 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
Etiketler : MSB,
697752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697752.aspx
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