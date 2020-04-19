Pozitif vaka sayısının 41'e yükseldiği Alaplı’da gece saatlerinde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Ereğli Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören 3 hastadan 67 yaşındaki N.T., gece saatlerinde hayatını kaybetti. N.T., alınan önlemler doğrultusunda Onurlu köyündeki aile mezarlığına defnedilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cenazeye sadece birinci derece yakınları katılacak.
Alaplı'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
19.04.2020 - 12:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Devlet Hastanesinde yoğun bakımda yatan 67 yaşındaki hasta gece saatlerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Alaplı,Zonguldak,koronavirüs,ilk ölüm,
697784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697784.aspx
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