Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Makedonya'da çalışan 26 Türk işçi, koronavirüsün dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte ülkeler arası havayolları seferlerinin durdurulması üzerine bulundukları ülkede mahsur kalmıştı. Makedonya'daki Türk Büyükelçiliğine ulaşan işçiler, Türkiye'ye tahliyelerini talep etmişti. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, 26 işçiyi Bulgaristan üzerinden karayoluyla önce Edirne'ye, daha sonra 14 gün karantina altında tutulacakları Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Emirsultan KYK Yurdu'na getirdi. 14 gün karantina süresi tamamlanan 26 işçi, bugün memleketlerine uğurlandı. İşçilerden 20'sinin Ordu'ya, 5'inin Samsun'a, 1'inin de Afyonkarahisar'a gittiği belirtildi.

Yurttan ayrılmadan önce 14 gün boyunca kaldıkları odaları ve yurdu görüntüleyerek karantina süreci ile ilgili bilgi veren Serken Kara, "Her birimiz karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldık. Sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı çok memnunuz. Odalarımızda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunup, internet hizmeti de sağlanmaktaydı. Doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır bulunmaktaydı. Bizi burada misafir eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizimle yakından ilgilenen Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran Bey'e, Makedonya'daki süreçte sesimizi duyan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.