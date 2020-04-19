Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barajın Artvin’de milli kaynaklar ile Türk mühendisler tarafından yapıldığının altını çizen Bakan Pakdemirli, "Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde ülkemizin en yüksek ve dünyanın 3. yüksek barajı olacak“ ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla baraja 2 milyon 850 bin metreküp beton dökülerek gövde betonunda yüzde 70'e ulaşıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Günlük ortalama 4 bin 400 metreküp beton dökümünün gerçekleştiği baraj 200 metre yüksekliğe ulaştı” dedi.

Yıllık 1 milyar 888 milyon kilowatt saat enerji üretilecek

Yusufeli Barajı’nın Türkiye için enerji ve arz güvenliği açısından çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan bu barajımızın tamamlanmasıyla 558 megawatt (MW) kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon KWh enerji üretilecek” değerlendirmesinde bulundu.

Barajın gövde yüksekliğinin 100 katlı bir gökdelenle eşdeğer olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nın büyüklüğünün anlaşılması bakımından gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabildiğini belirtti.