Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit asker Abdullah Çam’ın cenazesi memleketi Kızıltepe ilçesine getirildi. Çam’ın naaşı, tören için Kızıltepe Ulu Cami'ye götürüldü. Buradaki törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, askeri yetkililer, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin babası Tajdin Çam’ı Kaymakam Hüseyin Çam teselli etti. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Örencik Mahalle mezarlığına defnedildi. Abdullah Çam’ın 27 gün sonra terhis olacağı öğrenildi.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı ile şehit piyade er Abdullah Çam'ın fotoğrafı paylaşıldı. Bakan Akar'ın mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.