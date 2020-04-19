Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adapazarı ilçesi Yeni Mahalle Yağcılar Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen pikap tarzı araç ile vakaya gitmekte olduğu öğrenilen 112 ambulansı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli ile pikap tarzı araç içerisinde bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirerek hemen bölgeye koştu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araç içerisinden çıkartılan yaralılar, olay yerine sevk edilen diğer ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

"Ambulans devrildi ve biz de yardıma koştuk hemen"

Meydana gelen kazayı görerek olay yerine koşan benzin istasyonu çalışanı Güven Aygül, “Burada çalışıyordum ben pompacıyım. Sesi duyduk ve kazayı gördük ambulans vakaya gidiyormuş, diğer araç da hızlı geçti birbirlerine çarptılar, ambulans devrildi ve biz de koştuk yardıma hemen. Allah’a şükür ölü yok, sağlık çalışanının eli kesilmiş” dedi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, meydana gelen kaza bölgede bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vakaya gitmekte olan ambulans ile pikap tarzı aracın kavşak içerisinde çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle ambulansın devrilmesi yer alıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ise hemen bölgeye koşuşmaları görüntülerde yer alıyor.