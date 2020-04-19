Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de güvenlik güçleri, Azez'in kuzeyindeki Sucu köyünde yol kenarına tuzaklanmış 3 mayını imha etti. Mayınlardan ikisi patlamadan etkisiz hale getirilirken, diğer mayın ise kontrollü olarak patlatıldı.