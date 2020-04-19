Suriye'de güvenlik güçleri, Azez'in kuzeyindeki Sucu köyünde yol kenarına tuzaklanmış 3 mayını imha etti. Mayınlardan ikisi patlamadan etkisiz hale getirilirken, diğer mayın ise kontrollü olarak patlatıldı.
Azez'de tuzaklanan mayınlar imha edildi
19.04.2020 - 16:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Azez ilçesinde yol kenarına tuzaklanan 3 mayın, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : azez,
697831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697831.aspx
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