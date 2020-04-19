Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınına karşı 31 şehirde alınan sokağa çıkma yasağına Samsun’un Çarşamba ilçesi de uydu. Şehir merkezinde fırınlar ve nöbetçi eczanelerin dışında açık herhangi bir işletmenin olmadığı gözlenirken, cadde ve sokakların boş görüntüsü objektiflere yansıdı.



Sokağa çıkma yasağı 00.00 itibarıyla son bulacak.