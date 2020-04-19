Koronavirüs salgınına karşı 31 şehirde alınan sokağa çıkma yasağına Samsun’un Çarşamba ilçesi de uydu. Şehir merkezinde fırınlar ve nöbetçi eczanelerin dışında açık herhangi bir işletmenin olmadığı gözlenirken, cadde ve sokakların boş görüntüsü objektiflere yansıdı.
Sokağa çıkma yasağı 00.00 itibarıyla son bulacak.
Çarşamba ıssız kaldı
19.04.2020 - 18:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgınına karşı 2. kez alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Samsun’un Çarşamba ilçesi ıssız bir görünüme büründü.
Koronavirüs salgınına karşı 31 şehirde alınan sokağa çıkma yasağına Samsun’un Çarşamba ilçesi de uydu. Şehir merkezinde fırınlar ve nöbetçi eczanelerin dışında açık herhangi bir işletmenin olmadığı gözlenirken, cadde ve sokakların boş görüntüsü objektiflere yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,Çarşamba,
697858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697858.aspx
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