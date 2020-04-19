Tuzla Mahallesi’ndeki Salı Pazarı Meydanı’nda susuz kalan bir köpeğin yardımına bekçiler koştu. Çeşmeden aldığı suyu eliyle köpeğe su içiren bekçinin görüntüsü hayvan severlerin beğenisini toplandı.
Fethiye’de susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu
19.04.2020 - 20:39 | Son Güncelleme: 19.04.2020 - 20:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fethiye’de korona virüsü salgınını önleme tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, sıcak havalarda eklenince sokak hayvanları susuz kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : susuz kalan köpeğin yardımına bekçiler koştu,
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