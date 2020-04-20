Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayların en hayırlısı olan ramazan, 24 Nisan’da başlayacak. İlk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak, ilk sahura 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece kalkılacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazı ve mukabele gibi ibadetlerini evlerinde ifa edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem “Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir” dedi. Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır’da yapılacağını, ilk orucun ise Hakkâri’de açılacağını bildirdi. Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir’de başlayacağını ve son iftarın da Edirne’de yapılacağını kaydeden Ertem “Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak” diye konuştu. Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan’da, son imsakın da Muğla’da başlayacağını, ilk iftarın Hakkâri’de, son iftarın ise Edirne’de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: Ramazanın son günü Sinop’ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak.