Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrası İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehire 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından ilk günde İstanbul'da E-5 karayolu ve yaya yürüyüş yolları ve metrobüs yollarında hareketlilik yaşandı. Trafik yoğunluk uygulamasında yoğunluk yüzde 11 olarak görüldü. Yaşanan hareketlilik ise drone ile havadan görüntülendi.
E-5 ve metrobüs yollarında kısıtlama sonrası hareketlilik drone ile görüntülendi
20.04.2020 - 09:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,sokağa çıkma yasağı,
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