Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde babasının arabasını alıp, caddeye gelen 21 yaşındaki Oğuzhan Y. yaya trafiğine kapalı olan yere arabayı çekti. Daha sonra ünlü sanatçı Sagopa Kajmer’in bir şarkısını son ses açan genç, elindeki cep telefonuyla video çekti. İstiklal Caddesi'nde son ses müzik dinleyen Oğuzhan’ın keyfi polis ekiplerinin gelmesiyle yarıda kaldı. Gaziosmanpaşa’dan Beyoğlu”na müzik dinleyip video çekmeye geldiğini söyleyen gence ceza kesildi.



Yanına cüzdanını da almadığını belirten genç, ehliyet ve kimliğini de polis ekiplerine gösteremedi. Polis ekipleri gence, Türk Ceza Kanununa göre “Kimlik ibraz edememe”, ”Ehliyet ibraz edememe” , “Çevreye rahatsızlık verme” , “Müzik cihazlarını kamuyu rahatsız edecek şekilde kullanma” ceza yazdı. Arkadaşına video atmak için geldiğini söyleyen Oğuzhan, “para cezası çok etkilemez” dedi.



“Arkadaşıma video atmak için yaptım”

Babasının arabasıyla geç saatte İstiklal Caddesine gelen ve burada Beyoğlu’na müzik yayını yapan Oğuzhan Y. yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek, “Buraya müzik çalmak için geldim. Pişmanım yaptıklarım için tabi ki. Para cezası da yedim hoş para cezası çokta etkilemez ama hata yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Video çekip arkadaşıma atmak için gelmiştim” diye konuştu.