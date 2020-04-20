Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’te 9 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi. Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akgeçit, Taşyaka, Kesmetaş ve Oya köyleri ile Bistan, Kayahisar, Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.
Siirt'te 9 noktada karantina uygulaması kaldırıldı
20.04.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 13:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı 4 köy ve 5 mezrada koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Siirt,koronavirüs,covid-19,
697995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697995.aspx
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