Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi'nde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.



Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.