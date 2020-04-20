Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi'nde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.
Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür eden Uzun, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.
Amasya'da bir vatandaş koronavirüsü 6 günde yendi
20.04.2020 - 13:22 | Son Güncelleme: 20.04.2020 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'da koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 42 yaşındaki Murat Uzun, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi'nde, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Murat Uzun'un 6 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan Uzun, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amasya,koronavirüs,
697998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697998.aspx
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