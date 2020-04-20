Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’in uğradıkları saldırıya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Torun’a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, olayın bütün yönleriyle araştırıldığını belirterek, en kısa zamanda aydınlatacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Şenel’i de arayan Bakan Soylu, eşi ve kendisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı. Soylu, Şenel ve eşine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.