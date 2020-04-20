Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, yer davası nedeniyle Kenan T.; bir süredir husumetli olan ağabeyi İnam T. tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Kenan T.; ağabeyi İnam T., ağabeyinin eşi Pakize T. ve ağabeyinin oğlu Muhammet T.'ye tüfekle ateş açtı. Ağabey İnam T. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlının yengesi Pazike T. ayağından vuruldu. Muhammed T. ise ağır yaralandı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların tedavisi sürüyor.

Zanlı Kenan T. ise olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.