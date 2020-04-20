Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan Kemal Güneş Caddesi’nde yine haftanın ilk gününde insan hareketliliği yaşandı. ‘Evde Kal’ çağrısına uyulmaması ve kalabalığın artması üzerine polis ekipleri tek tek vatandaşlara caddeye giriş nedenini sorarken, işi olmayan vatandaşlar içeriye alınmadı. Maske takma kuralına uyan vatandaşların ‘sosyal mesafe’ kuralını gözardı etmesi üzerine ekipler sık sık uyarılarda bulundu.