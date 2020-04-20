Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mekece Mahallesinde Raif Çün'e (66) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

Ahşap evin her tarafını saran alevlere, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin söndürdüğü yangında ahşap bina kullanılmaz hale geldi.

Tek başına yaşadığı belirtilen ev sahibi Çün'ün yangın sırasında bahçede olduğu, bu sayede alevlerden uzaklaştığı anlaşıldı.

Yangın sırasında ev sahibi Çün'ün bahçede olduğu belirtilen ev sahibi Çün

Yangın nedeni, itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesiyle belirlenecek.