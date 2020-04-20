Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, ilçeye bağlı Hoşarlı Mahallesi’ndeki bir fındık bahçesinde toprağa gömülmüş halde yeni doğan bir erkek bebek cesedi buldu.



Jandarma ekiplerinin aramaları sonucu bulunan erkek bebek cesediyle bağlantılı olduğu şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Tonya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, M.Ç. (54), bebeğin annesi olduğu iddia edilen kızı P.Ç. (21) ile bebeğin babası olduğu iddia edilen O.K. (22) şüpheli sıfatıyla gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Tonya İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Toprağa gömülü halde bulunan ve evlilik dışı bir ilişkiden olduğu iddia edilen yeni doğan bebeğin cesedi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve DNA karşılaştırması için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.