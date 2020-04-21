Yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Küçükçekmece’de ortaokul müdürü koronavirüsten hayatını kaybetti
21.04.2020 - 00:16 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 00:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,
698111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698111.aspx
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