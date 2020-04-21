Olay, gece saat 22.30 sıralarında Tapduk Emre Mahallesi 1552. Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.İ. (23) isimli kişi evde arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada arkadaşına ait olduğu ileri sürülen tabanca ile oynamaya başladı. M.İ, oynadığı tabancanın bir anda ateş alması sonucu sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı şahıs, arkadaşının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karaman’da silahla oynayan bir kişi kazayla kendini vurdu
21.04.2020 - 00:41 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman'da bir kişi, oynadığı silahın kazayla elinde patlaması sonucu bacağından vurularak yaralandı.
Etiketler : Karaman,
698116 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698116.aspx
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