Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 16
İstanbul: Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı bulutlu 22
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 12
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı 12
Erzurum: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 25