Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda önce 65 yaş üstünün, daha sonra 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak Adana'da atık kağıt toplayarak ailelerinin geçimine yardımcı olan çocuklar, sokak sokak gezerek atık kağıt toplamaya devam ediyor. Ziyapaşa Bulvarında yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklar, basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini görünce kaçmaya başladılar. Çocuklar, el arabalarıyla ara sokaklara kaçıp izlerini kaybettirdiler.
Sokağa çıkmaları kısıtlandı ama ekmek parası için çalışıyorlar
21.04.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs nedeniyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasına rağmen Adana'da yaşı küçük çocuklar sokaklarda atık kağıt topluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı,
698199 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698199.aspx
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