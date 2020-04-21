Alınan bilgilere göre kaza, Van-Çatak kara yolu üzerindeki Kanisipi Şelalesi yakınlarında meydana geldi. Kara yolunda mayın/el yapımı patlayıcı arama tarama faaliyeti yürüten askeri araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 6 asker, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.