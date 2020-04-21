Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2 kardeş hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.