Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2 kardeş hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Aydın'da bir evde yangın çıktı: 2 kardeş hayatını kaybetti
21.04.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2 kardeş hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor.
Etiketler : aydın,
698287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698287.aspx
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