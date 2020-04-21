Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kerim Gül (19) idaresindeki motosiklet ile Sedat Taştemür'ün (45) kullandığı 05 AAV 896 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Kerim Gül yaralandı. Helvacı mevkisinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Kerim Gül hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Kerim Gül’ün Amasya Sanayi Sitesi'nde kalfa olarak çalıştığı ve uzun yıllardır ilk motosikletini almak için para biriktirdiği öğrenildi. Yaşı nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan Gül, dün yeni aldığı motosikleti ile ilk turunu atarken kaza yaparak hayatını kaybetti.